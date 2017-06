Juni start positief op de beurs

Na onder meer bpost en Heinz Kraft Foods moet nu ook PPG vaststellen dat het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk is een overname in Nederland af te ronden. Na zowat drie maanden gooien de Amerikanen de handdoek in de ring om Akzo-Nobel (+0,4%) in te lijven. Het is dan ook een verrassing dat de koers slechts heel even negatief reageerde op het bericht. Dat heeft ermee te maken dat de markt nooit voluit in een overname door PPG heeft geloofd en dat de koers altijd een eind van de voorgestelde overnameprijs verwijderd bleef. Maar het management is wakker geschud en het heeft de aandeelhouders heel wat beloften gemaakt, onder meer over de opsplitsing in een divisie chemie en een afdeling verven. De bedrijfsleiding die nooit met PPG heeft willen praten, zal nu de komende weken en maanden die beloften moeten waarmaken en de markt heeft daar wel vertrouwen in. De koers staat zo'n 15 procent hoger dan toen PPG de overnamestrijd is begonnen.

De voorbije weken en maanden ging het in deze rubriek hoofdzakelijk over de problemen van de Italiaanse banken, maar ook elders in Europa zijn de problemen van de banksector nog niet helemaal van de baan. Zo ziet de toekomst voor de aandeelhouders van de Spaanse Banco Popular (-15,7%) er almaar somberder uit. De koers evolueert meer en meer richting het nulpunt en de marktwaarde is gekrompen tot 2,3 miljard euro, terwijl er nog altijd voor 36,8 miljard euro slechte of minstens twijfelachtige activa zijn, of een kwart van het balanstotaal. Er zijn dan ook dringend verkopen nodig en zowat alle analisten verwachten ook een kapitaalverhoging van minstens 5 miljard euro, of het dubbele van de huidige marktwaarde. De aandeelhouders mogen terecht vrezen voor een zware verwatering van hun aandelenbezit. De overheid ruziet of en hoe ze ter hulp zou kunnen komen.

De tradingupdate van D'Ieteren (+3,1%) is een meevaller. Al moesten analisten en beleggers er wel tevreden mee zijn dat de voorzichtige jaarprognose ongewijzigd blijft. De omzet is in de eerst drie maanden met 11,9 procent toegenomen. Zonder het in de loop van vorig jaar overgenomen Moleskine komen we uit op +10,2 procent. De omzet van D'Ieteren Auto klom met 14 procent, mede door een stijgend marktaandeel tot 20,29 procent. Bij Belron (Carglass) is er een vooruitgang van 6,3 procent. Moleskine presteerde een 13,8 procent hoger zakencijfer. De jaardoelstelling blijft een groei van het resultaat van ongeveer 10 procent. Wat zonder Moleskine slechts een stabiel resultaat inhoudt tegenover 2016.

Vrijdag is het uitkijken naar de handelsbalans en vooral naar het banenrapport in de Verenigde Staten voor mei. In Frankrijk worden de inschrijvingen van nieuwe voertuigen bekendgemaakt en in de Europese Unie is er de publicatie van de producentenprijzenindex (PPI).