Joe Sixpack laat Trump in de steek

De grootste economie van de wereld is de eerste drie maanden van het jaar amper 0,7 procent gegroeid. Dat is minder dan verwacht en het laagste tempo in drie jaar. Eind vorig jaar bedroeg de groei nog 2,1 procent. Vooral de Amerikaanse consument, dé motor van de economie, liet het afweten. Joe Sixpack gaf amper 0,3 procent meer uit, terwijl zijn loon wel 0,8 procent toenam.

De cijfers zijn een tegenvaller voor president Donald Trump, die meer werk zal hebben dan verwacht om de beloofde 3 tot 4 procent groei te realiseren. Al moet ook gezegd dat de Amerikaanse economie de voorbije jaren ook telkens zwak uit de startblokken schoot om nadien te versnellen.

Nog een verrassend cijfer dat enige nuance verdient, is de inflatie in de eurozone. Die versnelt tot 1,9 procent, terwijl ook de onderliggende kerninflatie is gestegen tot 1,2 procent. Dat lijkt voer voor de critici van de Europese Centrale Bank, die vinden dat er een einde moet komen aan het stimulusbeleid. Maar de cijfers zijn wat vertekend door het late paasweekend dit jaar, waardoor economen volgende maand al een kleine terugval verwachten. ECB-voorzitter Mario Draghi zal er dus zijn slaap niet voor laten.

Ook de belegger liet zich duidelijk niet uit zijn lood slaan door de macrocijfers. De Europese beurzen sloten de week nagenoeg ongewijzigd. De Bel-20 dook het weekend in met een verlies van 0,2 procent.

In de bedrijfswereld waren er donderdagnacht cijfers bij twee grootheden uit de technologiesector. Google-moeder Alphabet (+5%) loste moeiteloos de verwachtingen in. Vooral de advertentie-inkomsten "per klik" van de mobiele diensten en dochter YouTube spraken tot de verbeelding. De groei van het aantal kliks deed zelf vergeten dat Alphabet per klik gemiddeld minder geld opstrijkt.

Voorts haalden analisten nog twee meevallers uit het rapport. Ten eerste blijkt het dreigement van onder meer Coca-Cola om minder advertentiedollars uit te geven bij Google geen impact te hebben. De multinationals waren misnoegd dat hun advertenties bij extremistische filmpjes te zien waren. Alphabet belooft trouwens alles in het werk te stellen om de plooien glad te strijken.

De tweede meevaller is de sterke groei bij de clouddiensten. Alphabet biedt andere bedrijven rekenkracht aan, zodat die zelf geen duur serverpark moeten onderhouden. De bedoeling is dat die activiteit een grote inkomstenbron kan worden, naast advertenties.

Amazon (+2%) deed eveneens beter dan de verwachtingen. De e-commercereus laat nu al acht kwartalen op rij winst op tekenen. En dat ondanks de zware investeringen die het bedrijf doet in de internationale expansie en de uitbreiding van zijn eigen logistieke keten. De cijfers bewijzen dat Amazon niet alleen een groeimachine is, maar ook een winstmachine. En dat is vooral te danken aan de inkomsten uit zijn clouddiensten.

Ook in Brussel viel er wat bedrijfsnieuws te sprokkelen. In de Bel-20kondigde Cofinimmo (-0,6%) bij zijn kwartaalcijfers een stabiel dividend aan. Nyrstar (+3,7%) bouwt zijn mislukte avontuur in mijnbouwsector verder af met de verkoop van een mijn in Mexico. De kankerspecialist IBA (+1,7%) gaat een protontherapiecentrum bouwen in Caïro en krijgt zo voet aan de grond in Afrika. En Sioen (+1,7%) ten slotte, boekt een derde meer omzet, vooral dankzij de buitenlandse overnames.

Op het feest van de arbeid houden de meeste Europese beurzen de deuren gesloten. Vanaf dinsdag zijn er weer bedrijfsresultaten bij de vleet. In ons land komen er onder meer rapporten van Solvay, Bpost, AB InBev, GBL en Proximus. In het buitenland zijn er cijfers van DSM, GrandVison, BNP Paribas, Adidas, Volkswagen, en een pak andere interessante bedrijven.