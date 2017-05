Jobrapport herstelt vertrouwen in Amerikaanse economie

In de Bel-20 zorgde Proximus (+2,9%) vandaag voor de positieve noot. Zowel in termen van omzet als bedrijfskasstroom (ebitda) kwamen de cijfers boven de gemiddelde verwachting van de analisten uit. De omzet klom met 3,2 procent en dankzij een sterke kostenbeheersing nam de ebitda zelfs met 7,5 procent toe. Vooral op de binnenlandse markt blijft de telecomreus het erg goed doen. Beter dan Telenet, dat meer hinder heeft van de opmars van Orange Belgium. De verwachtingen voor het hele jaar blijven onveranderd, maar de analisten schatten die als te conservatief in. Voor aandeelhouders is het een bevestiging dat het dividend de komende jaren overeind zal blijven.

Aan de andere kant van het spectrum in de Bel-20 stond Engie (-0,5%). Het Franse nutsbedrijf bleef onder de verwachtingen in termen van bedrijfskasstroom (ebitda). De ebitda kwam in de eerste drie maanden uit op 3,3 miljard euro, minder dan de 3,5 miljard euro in het eerste trimester van 2016 en onder de analistenconsensus van 3,43 miljard euro. De oorzaak van de mindere prestatie waren vooral eenmalige elementen. De onderliggende tendens blijft wel in gunstige zin evolueren de jongste kwartalen en het management blijft optimistisch omtrent de verwachtingen voor de rest van het jaar. Vandaar dat de teleurstelling van de markt binnen de perken bleef.

Op Europees niveau liep Vestas Wind Systems (+4,8%) in de kijker. De koers van de Deense wereldspeler in windturbines klom naar het hoogste peil in negen jaar na veel beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet nam met 29 procent toe en de winst verviervoudigde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar tot 160 miljoen euro ten opzichte van een gemiddelde analistenverwachting van 109,4 miljoen euro. Het is het veertiende kwartaal op rij dat Vestas winstgevend is.

De vastgoedontwikkelaar Immobel (-0,3%) kondigde het voornemen aan om een obligatielening uit te geven tot 100 miljoen euro. De immobiliëngroep wil haar portefeuille verder ontwikkelen in België als in het buitenland en is bereid een lening met een duurtijd van vijf of zeven jaar in een of meerdere schijven uit te geven.

Maandag kijken we vooral uit naar de industriële bestellingen in Duitsland. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we van onder andere van Brederode, MDxHealth, PostNL en Wereldhave Belgium.