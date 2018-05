Italiaanse onrust op beurzen houdt aan

In Brussel gaf de Bel20-index 1,89 procent prijs om af te klokken op 3.760,51 punten. De Amsterdamse AEX-graadmeter slonk met 0,9 procent. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,5 procent.

De hoofdindex in Milaan duikelde 2,7 procent omlaag onder aanvoering van de Italiaanse banken. Banca Generali raakte meer dan 6 procent kwijt en Intesa Sanpaolo verloor ruim 4 procent. UniCredit, de grootste bank van Italië, daalde 5,6 procent.

Ook elders in Europa kregen de financiële bedrijven de grootste klappen. De rente op Italiaanse staatsleningen liep daarnaast op tot het hoogste niveau in vier jaar door de politieke onrust in het land.

Ook de euro stond onder druk door de Italiaanse politieke crisis. Beleggers vrezen dat de nieuwe verkiezingen in het land mogelijk zullen uitmonden in een referendum over de eenheidsmunt.

De euro zakte voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar en was 1,1550 dollar waard, tegen 1,1628 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 66,50 dollar. Brent-olie zakte 0,2 procent tot 75,18 dollar per vat.