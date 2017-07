Is een onlinebroker interessanter dan je bank?

Beleggen op de beurs is gemakkelijker dan ooit. Dat hoeft allang niet meer in een bankagentschap te gebeuren, het kan helemaal online. Als je aandelen koopt of verkoopt via de website van een grootbank, liggen de kosten volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop 20 à 50 procent lager dan als je dat via het loket van die bank doet.

...