Investeren in vastgoed: kiest u voor de baksteen of de beurs?

De gemiddelde Belg investeert graag een deel van zijn spaargeld in vastgoed. Met de hypotheekrente op een dieptepunt, een stabiel fiscaal klimaat en een lichte maar gestage stijging van de prijzen zijn de omstandigheden voor een vastgoedinvestering bijzonder gunstig. In deze tijden van een bijzonder lage rente, rijst de vraag of investeringen in traditionele baksteen de voorkeur moeten krijgen op die in 'papieren baksteen', met andere woorden in gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's) of andere beleggingsfondsen.

...