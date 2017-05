Honderden filmbeleggers zijn twee keer de dupe

Het belastingvoordeel waarop de investeerders dankzij de 'filmtaxshelter' hadden gerekend, verloren ze al. En in een brief presenteert de fiscus hen nu een extra factuur. Ze moeten ook een belastingverhoging van 10 procent betalen, plus 7 procent intrest voor elk jaar dat is verlopen sinds hun investering van vijf jaar of langer geleden. Dat schrijft De Tijd.

Niet voor iedereen

Het gaat om diegenen die een verwachte belastingvrijstelling al definitief boekten, hoewel ze nog geen fiscaal attest hadden gekregen voor hun taxshelterinvestering. De overige beleggers ontsnappen aan een belastingverhoging.

Uit de documenten die de krant kon inkijken blijkt dat zij die hun boekhouding of belastingaangifte op tijd hebben aangepast geen belastingverhoging of een verwijlintrest moeten vrezen. Hetzelfde geldt voor beleggers die hun boekhouding of aangifte nog niet hebben rechtgezet. De fiscus geeft hun nog de kans om alles recht te zetten. Tenminste als ze de winst via de taxshelter nog niet als definitief belastingvrijgesteld boekten.

De belastingdienst laat eveneens weten dat de gedupeerden de 'waardevermindering' die ze overhouden aan de mislukte taxshelterinvestering, mogen aftrekken van hun belasting als 'beroepskosten'. Al kunnen ze in veel gevallen op die manier slechts minder dan de helft van hun verliezen recupereren.