Hoe reageren de financiële markten op de Britse verkiezingen?

Normaal reageren obligaties, aandelen, grondstoffen en dergelijke meer op dergelijke politieke omwentelingen, maar in de vroege handel bleef de sfeer tot nu toe gelaten. De Japanse beurs eindigde zelfs een half procent hoger. Het pond gaat inmiddels wel onderuit.

Het Britse pond verloor in eerste instantie wat terrein - -2 procent na de eerste exitpoll - maar kon in de loop van de nacht het verlies opnieuw beperken. In de ochtendhandel zakte de munt wel weer weg naar een verlies van ongeveer 2 procent tegenover de dollar en 1,98 procent ten opzichte van de euro, meldt de Britse omroep BBC.

De 'futures' voor de Britse sterindex FTSE tonen zelfs een lichte winst bij de start van de handel later op de ochtend aan. Om 9 uur (8 uur plaatselijke tijd) start de handel in Londen.

De beurs van Londen en de overige Europese indices hebben vandaag met winst de handel aangevat. In Brussel wint de Bel20 na een kwartier zowat 0,9 procent. De Londense beurs dikt zelfs bijna 1,1 procent aan. In Amsterdam staat er ruim 0,6 procent winst op het bord, in Parijs 0,9 procent. De Dax-index in Frankfurt voegt er 0,3 procent aan toe.

Aziatische markten

Op de Aziatische markten speelde de nederlaag van May ook geen rol. De meeste indices winnen er integendeel terrein. In Tokio sloot de Nikkei-sterindex de handelsweek af met een dagwinst van 0,52 procent tot 20.013,26 punten.

Voor de tweede maal in enkele dagen eindigt de Nikkei boven de symbolische kaap van 20.000 punten. Voorheen was dat al van eind 2015 geleden. Zwaargewicht Softbank (+7,4 procent), een telecombedrijf, onderstutte de winst na aankondiging van de overname van robotmaker Boston Dynamics van Alphabet, het moederhuis van Google.

De Conservatieven hebben hun meerderheid verspeeld, maar blijven wel de grootste. Hierdoor stevenen de Britten af op een ongebruikelijk 'hung parliament', waarbij niemand alleen kan regeren en een coalitie nodig lijkt.

Het is daarom nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen van het verlies van de meerderheid zullen zijn voor de Britse regeringsvorming en voor het verloop van de brexitonderhandelingen.