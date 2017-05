Hoe kunnen beleggers profiteren van de digitale evolutie in de autosector

De Angelsaksische vermogensbeheerder BlackRock publiceerde onlangs een onderzoek over de toekomst van de autoproducenten. "De sector staat voor grote uitdagingen. De autobouwers worden geconfronteerd met nieuwe regels, de veranderende vraag van de consumenten en nieuwe disruptieve technologieën", zegt Ewen Cameron Watt, senior director van BlackRock. "We verwachten de komende tien jaar twee grote veranderingen. Ten eerste worden geavanceerde rijhulpsystemen - zoals voor dodehoekbewaking, ongevalpreventie en filedetectie - in alle voertuigen standaard nog voor de definitieve doorbraak van de zelfrijdende auto tegen het einde van het volgende decennium. Ten tweede houden we rekening met de opkomst van een nieuwe golf van hybride en elektrische wagens."

...