Hoe interessant is een belegging in sigaren?

De Britse bankier Gordon Johns pochte in 2005 in de Britse zakenkrant Financial Times over zijn investeringen in sigaren. 'Een van mijn beste beleggingen waren Cubaanse Davidoff-sigaren van de jaren zeventig. Ik betaalde 1000 pond per kist van 25 sigaren en twintig jaar later waren ze vijf keer zoveel waard. Die sigaren gaan letterlijk op in rook, als ze liefhebbers ze kopen en oproken. Daardoor worden ze zeldzamer en waardevoller.'

