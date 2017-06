Hoe interessant is een belegging in bier?

Belgen zijn bierdrinkers. De grootste brouwer ter wereld heeft zijn hoofdzetel in Leuven. Er zijn steeds meer Belgen die in hun vrije tijd bier brouwen en de microbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Daarom is het verwonderlijk dat beleggen in bier niet van de grond komt in ons land. Nochtans zijn daar verscheidene mogelijkheden voor. Een overzicht.

...