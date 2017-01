Het pond gaat weer onderuit

Doe daar nog het interview van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump in Bild bovenop, die de Britten feliciteert voor de brexit en denkt dat er nog meer landen uit de Europese Unie zullen stappen, en het gemiddelde verlies van zowat 1 procent in Europa is logisch verklaard.

Maar toch was het belangrijkste Europese beursfeit heel sterk en positief. Twee groeiwaarden gaan een fusie van gelijken aan, hoewel in de praktijk het Franse Essilor (+11,8%) een bod uitbrengt op het Italiaanse Luxottica (+8,7%), waarbij de Luxottica-aandeelhouders 0,461 aandelen van Essilor ontvangen. Dat is op de eerste plaats de holding Delfin van stichter, topman en meerderheidsaandeelhouder Leonardo Del Vecchio van Luxottica (62%). De 81-jarige heeft zo zijn opvolgingsprobleem opgelost en wordt co-CEO van de nieuwe groep EssilorLuxottica, samen met Hubert Sagnières, de topman van Essilor. Hij wordt met 31 procent ook de grootste aandeelhouder van de fusiegroep.

Essilor, de wereldmarktleider in lenzen, wordt zo verenigd met de wereldmarktleider in (zonne)brillen, met merken als Ray-Ban, Oakley en de retailketen Sunglass Hut. Samen halen ze een jaaromzet van meer dan 15 miljard euro en hebben ze een wereldmarktaandeel van ruim 27 procent. Een perfecte match, waar de markt enthousiast op reageert.

Verrassend kwam Econocom Group (+1,6%) met voorlopige jaarcijfers over 2016. Die zouden eerst op 23 februari worden vrijgegeven. Econocom heeft zijn omzetdoelstelling van 2,5 miljard euro met 36 miljoen overschreden (9,5% omzetgroei). De nettoschuld bleef met 185 miljoen euro fors onder de eigen prognose van 250 miljoen euro. Voor dit jaar stelt de groep een vergelijkbare omzetgroei van minstens 5 procent in het vooruitzicht. Ze verwacht dat ze het al in 2012 verwachte winstcijfer van 150 miljoen euro gevoelig zal overtreffen. De analisten krikten hun verwachtingen voor 2017 meteen op en stuwden de koers naar een nieuw recordpeil.

Nog een uitblinker op de Brusselse beurs was MDxHealth (+6,2%). Het biotechbedrijf dat is gespecialiseerd in kankertesten had een week geleden bevestigd dat zijn omzet in 2016 met minstens 60 procent was toegenomen. Maar het aandeel kon pas vrijdag en vandaag fors stijgen, nadat was gebleken dat partner Exact Sciences een sterk vierde kwartaal achter de rug heeft. Het aandeel knalde zo voor het eerst in vele maanden door de barrière van 5 euro bij een dagomzet van meer dan 1 miljoen stukken, het zesvoudige van een normale beursdag.

Sipef (+4,2%) profiteerde dan weer van een advies- en de koersdoelverhoging van KBC Securities om door de grens van 60 euro te gaan. Het beurshuis zet het plantageaandeel weer op kopen en verhoogt het koersdoel tot 68,5 euro. Over enkele weken of maanden valt een kapitaalverhoging te verwachten om de verdubbeling van de participatie in de Indonesische plantage Agro Muko gedeeltelijk te financieren.