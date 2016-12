Het Europees Hof van Justitie verwerpt waarborgregeling Arco

De Arco-coöperanten kunnen niet terugvallenv op het depositogarantiestelsel, dat het kapitaal beschermt tot 100.000 euro indien een financiële instelling over de kop gaat. "De garantie die België aan de financiële coöperaties van de Arco-groep heeft verleend, is in strijd met het Unierecht", klinkt het.

Volgens het Hof is een garantieregeling op zich niet onverenigbaar met de Europese richtlijn over de depositogarantiestelsels, "maar zij moet stroken met het Verdrag en met name met de daarin neergelegde staatssteunregels." "Een dergelijke uitbreiding van de waarborgregeling de nuttige werking van een depositogarantieregeling niet ondergraven", klinkt het."Hoe groter de te verzekeren risico's zijn, des te meer de depositogarantie immers verwaterd raakt."

Daarmee volgt het hof het advies van de auditeur. "De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten", luidde het oordeel in juni.

Bindend advies

Het depositogarantiestelsel is in het leven geroepen om het kapitaal van spaarders te beschermen en is enkel van toepassing op spaargeld en kapitaal in tak21-verzekeringen. In het geval van Arco gaat het over beleggerskapitaal. Het Hof merkt op dat door een uitbreiding van de waarborgregeling voor de aandelen van coöperatieve vennootschappen "een groot aantal kleine beleggers onder het Belgische depositogarantiestelsel komt te vallen"

Het arrest van het Europees Hof van Justitie is bindend voor het Grondwettelijk Hof, dat verschillende prejudiciële vragen naar de rechters in Luxemburg had gestuurd.

Oprichting taskforce

Om de gedupeerden niet in de kou te laten staan, heeft de federale regering een werkgroep op poten gezet die een oplossing moet vinden. De ministerraad tekende vrijdag de lijnen uit voor de werkgroep, die zal bestaan uit experts van de bevoegde kabinetten. Die taskforce moet ervoor zorgen dat de gedupeerden alsnog hun geld terugzien, of toch een deel ervan.

De regering heeft in 2014 beloofd dat de coöperanten 40 procent van het uitstaande kapitaal zouden terugkrijgen. Het geld zou worden samengebracht door Belfius, de opvolger van Dexia Bank België, Beweging.Net en de overheid. De betrokken partijen moeten 600 miljoen euro ophoesten.

Oplossing voor einde legislatuur

CD&V-vicepremier Kris Peeters wou woensdag in 'De ochtend' op Radio 1 niet vooruitlopen op het voorstel dat de werkgroep in de loop van 2017 op tafel zal leggen. Peeters zei dat hij ervan uitgaat dat een "creatieve oplossing" gevonden kan worden "die niet direct de belastingbetaler viseert". De coöperanten zullen zich over het voorstel moeten uitspreken, zei Peeters nog. CD&V hoopt dat de gedupeerden nog voor het einde van dit legislatuur hun geld terugkrijgen.

De Arco-coöperanten verloren hun geld toen de bank Dexia omviel. Zij hadden via de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW coöperatieve aandelen gekocht, die als een veilige investering werden aangeprezen.