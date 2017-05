Het ene flexibele fonds is het andere niet

Uit de statistieken van BEAMA, de Belgische vereniging van assetmanagers, blijkt kwartaal na kwartaal dat de gemengde fondsen (inclusief de pensioenspaarfondsen) steeds meer succes hebben bij beleggers. Samen beheert die categorie fondsen meer dan 42 procent van de nettoactiva van de Belgische en de buitenlandse fondsen die beschikbaar zijn in België, tegenover minder dan 25 procent in het begin van 2011. Eind 2010 was 29,5 miljard euro belegd in die producten, in het derde kwartaal van 2016 was dat al 71,4 miljard euro.

