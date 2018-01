Het DBI-fonds: dé ontsnappingsroute voor ondernemers met een aandelenportefeuille

Wie in zijn vennootschap een aandelenportefeuille heeft, betaalt voortaan vennootschapsbelasting op de meerwaarde, zonder dat de minwaarde aftrekbaar is. De regering-Michel geeft zo aan kleine ondernemers de boodschap dat ze niets meer te zoeken hebben in aandelen, want op die manier wordt het vrijwel onmogelijk nog een positief rendement te halen. Voor de cash die ze niet onmiddellijk nodig hebben, moeten vennootschappen op zoek naar andere beleggingsvormen.

