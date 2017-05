Haal alles uit uw geld

De hoofdredacteur van het beleggingsblad Inside Beleggen, Danny Reweghs, en de voormalige hoofdredacteur van zijn voorloper Swingtrend, Luc Van den Borre, hebben de handen in elkaar geslagen. Het resultaat is een boek met 101 tips over sparen, beleggen, belastingen en successie. Dit is een voorpublicatie van het hoofdstuk over obligaties.