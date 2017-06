Grootste pensioenfonds van Zweden wil niet langer weten van ExxonMobil

AP7, het grootste Zweedse pensioenfonds, heeft zijn aandelen in zes bedrijven voor fossiele brandstoffen van de hand gedaan. De bedrijven schenden volgens het fonds de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.

Het bekendste bedrijf van de zes is het Amerikaanse ExxonMobil. Ook TransCanada verdwijnt uit de Zweedse portefeuille, het bedrijf achter de omstreden oliepijpleiding Keystone XL in Canada en de VS.

Klimaatakkoord van Parijs

AP7 zegt dat ethische en milieuoverwegingen hebben meegespeeld maar ook financiële overwegingen. "Desinvesteren uit dit bedrijf heeft als doel de langetermijnreturn van de investeringen van het fonds veilig te stellen", zei Eva Halvarsson, ceo van AP7, in de Zweedse pers.

In zijn analyses houdt AP7 voortaan rekening met het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs is gesloten.

AP7, waarbij 3,5 miljoen Zweden zijn aangesloten, is een van de eerste grote pensioenfondsen die zich uit ExxonMobil terugtrekt.

Jaarlijkse rapportering

Begin deze maand eisten de aandeelhouders van ExxonMobil al meer openheid van het bedrijf over de klimaatverandering. In wat als een historische stemming werd omschreven, dwong een meerderheid van de aandeelhouders ExxonMobil om jaarlijks de impact van klimaatwetgeving op het bedrijf te rapporteren.

De resolutie was ingediend door het pensioenfonds van de staat New York. Dat de resolutie het haalde was opmerkelijk, want vorig jaar haalde een gelijkaardige resolutie amper 38 procent van de stemmen.

Darren Woods, de nieuwe CEO van het bedrijf, zei begin deze maand dat ExxonMobil al genoeg doet om zijn aandeelhouders te beschermen. "Onze voorspellingen houden al rekening met een steeds strenger klimaatbeleid", zei hij. "Tegelijk gaan we ervan uit dat de energievraag zal stijgen tot 2040, inclusief de vraag naar olie en gas."

De beslissing van de Zweden noemt ExxonMobil 'ongelukkig in het licht van het feit dat de reden voor de beslissing ongegrond lijkt te zijn'.

Divestment-beweging

AP7 behoort tot de voorhoede van de internationale divestment-beweging, waarbij investeerders zich afkeren van fossiele brandstoffen. AP7 verkocht eerder al aandelen in 23 steenkool- en 15 olie- en gasbedrijven, samen goed voor een investering van bijna 100 miljoen dollar.

Ook het Noorse pensioenfonds, met 900 miljard dollar het grootste beleggingsfonds ter wereld, stootte in 2015 al zijn investeringen in steenkool af. Dat was de grootste desinvestering tot dan toe.

De divestment-beweging startte in 2011 op universiteitscampussen. Studenten zetten hun universiteiten onder druk om niet langer te beleggen in vuile energie. Die beweging breidde zich snel uit. Nu hebben zich overal ter wereld al honderden instellingen en tienduizenden individuen voorgenomen niet langer te investeren in vervuilende brandstoffen.