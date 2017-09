Grootbank investeert in beleggingsrobot

De vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management heeft een meerderheidsbelang genomen in Gambit Financial Solutions, een spin-off van de Université de Liège die software verkoopt aan banken die het portefeuillebeheer van hun klanten willen automatiseren. Het is een signaal dat kan tellen, want BNP Paribas Asset Management is een grote speler. De vermogensbeheerder heeft wereldwijd 566 miljard euro onder beheer en in advies en maakt deel uit van BNP Paribas, een van de grootste banken van Europa en de moeder van de Belgische grootbank BNP Paribas Fortis.

...