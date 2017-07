Griekenland keert terug op financiële markten

Het is voor het eerste sinds 2014 dat het land weer actief is op de markten. Lange tijd kon Griekenland door een gebrek aan vertrouwen in de Griekse staatsobligaties alleen tegen torenhoge rentes geld lenen.

Met de uitgifte van obligaties wordt onder meer getest of investeerders weer vertrouwen hebben in het land dat in een schuldencrisis verzeilde en via noodsteun van de financiële ondergang werd gered.

Europees commissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici, die dinsdag op bezoek was in Athene, sprak van een 'scharniermoment'. Verwijzend naar de 'spectaculaire verbetering' van de toestand in Griekenland, zei hij 'overtuigd te zijn dat Griekenland zich tegen een aanvaardbaar tarief kan financieren op de markten'.