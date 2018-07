Greenyard onder vuur na dodelijke listeriabesmetting, aandeel opgeschort

De handel in het aandeel van het groentebedrijf Greenyard is vrijdagmiddag om 12.43 uur stilgelegd, in afwachting van een persbericht van het bedrijf, meldt de financiële waakhond FSMA.

Het Greenyard-aandeel noteerde op het moment van de opschorting met een verlies van ruim 9,5 procent tot 11,40 euro. Dat was het gevolg van berichten dat er de afgelopen drie jaar in Europa negen doden gevallen zijn door een besmetting met een listeriabacterie.

Diezelfde stam werd ook aangetroffen in een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard.

Greenyard kondigde de voorbije dagen verschillende terugroepacties aan van producten die de voorbije twee jaar werden geproduceerd in de Hongaarse fabriek.

Het voedselagentschap EFSA communiceerde al op 3 juli over de doden door listeria, maar het was De Tijd die vrijdagmiddag het verband legde met de terugroepacties die Greenyard de voorbije tien dagen lanceerde.

Op 29 juni werd Greenyard door de Hongaarse autoriteiten op de hoogte gebracht van de besmetting in zijn fabriek. EFSA kwam dus op 3 juli met zijn communicatie, en op 4 juli lanceerde het bedrijf ook zelf een terugroepactie en werden ook andere voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het stopzetten van de productie in Hongarije.

"Voedselveiligheid is onze hoogste prioriteit", aldus Dennis Duinslaeger, investor relations manager van Greenyard. Greenyard bekijkt nu wat de impact is voor de productie en de financiën, maar de focus ligt vooral op een 'efficiënte en duidelijke terugroeping'.

De vestiging in Hongarije levert elk jaar 24 miljoen euro omzet op. De totaalomzet van Greenyard bedroeg in 2017 4,2 miljard euro.

Behalve de negen doden raakten ook 38 mensen ziek. In België vielen geen doden, wel in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De komende dagen kunnen nog waarschuwingen aan het publiek en terugroepacties van producten worden verwacht.

Volgens het Europees voedselagentschap EFSA wordt nu nog nagegaan hoe de besmettingen in de Hongaarse fabriek konden gebeuren. Zodra daar meer duidelijkheid over is, worden mogelijk ook andere Greenyard-fabrieken onderzocht.