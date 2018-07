Greenyard-aandeel keldert

Het Greenyard-aandeel opende maandag dertig procent lager tot 8 euro. De handel werd vrijdag opgeschort na berichten dat er de afgelopen drie jaar negen doden zijn gevallen door een besmetting met een listeriabacterie. Diezelfde stam werd ook aangetroffen in een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard.

Het aandeel noteerde op het moment van de opschorting vrijdag al met een verlies van ruim 9,5 procent tot 11,4 euro. Tegen het einde van de eerste handelsdag van de week is het verlies opgelopen tot 31,14 procent. Het aandeel is op dat moment nog 7,85 euro waard.

Op 29 juni werd Greenyard door de Hongaarse autoriteiten op de hoogte gebracht van de listeriabesmetting in zijn fabriek. Het Europees agentschap van voedselveiligheid EFSA kwam op 3 juli met zijn communicatie, en op 4 juli lanceerde het bedrijf ook zelf een terugroepactie en werden andere voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het stopzetten van de productie in Hongarije.

Volgens Greenyard moet verder onderzoek uitwijzen of er een 'causaal verband' is tussen de overlijdens en de besmetting in de fabriek. "Desondanks neemt Greenyard alle mogelijke bijkomende maatregelen om voedselveiligheid te garanderen", luidt het.

Na een zeer sterk 2017 waarin het aandeel van Greenyard met 36 procent steeg, was het de eerste jaarhelft kommer en kwel voor de aandeelhouders van de groente- en fruitgigant. Lees meer in Komt het nog goed met... Greenyard?