George Clooney passeert langs de kassa

Het beursverhaal van de dag is dat de Britse wereldspeler in sterkedranken Diageo (-1,8%) bereid is 1 miljard dollar te betalen voor het luxe tequilamerk Casamigos (700 miljoen dollar onmiddellijk en 300 miljoen afhankelijk van de verkoopcijfers in het komende decennium). Het merk is amper vier jaar geleden opgestart door George Clooney en twee zakenpartners. Diageo is de marktleider in tequila, met merken als Don Julio en DeLeon. Het wil zijn marktpositie in dat sterke groeisegment behouden, zeker op de Noord-Amerikaanse markt. Diageo heeft de jongste jaren geen groei van zijn omzet en zijn winst weten te realiseren. Analisten vinden de aankoopprijs te hoog, want te zeer gebaseerd op de groei. Vandaar de negatieve marktreactie.

Ook opmerkelijk was het nieuws van Reuters dat Harley Davidson (+1%) Goldman Sachs zou hebben ingehuurd om de overname van concurrent Ducati in kannen en kruiken te gieten. Ducati is nu nog eigendom van Volkswagen, maar de Duitse autobouwer heeft eind april na een grondige doorlichting van de merkenportefeuille te kennen gegeven dat hij de verkoop van Ducati overweegt. Tot voor kort werden enkele private-equityspelers als Bain Capital en Permira genoemd als potentiële kopers, maar nu zou dus ook de Amerikaanse iconische sectorgenoot ervoor willen gaan. Analisten juichen het toe, maar de marktreactie is getemperd omdat de vakbonden bij Volkswagen erg negatief reageren op het bericht. Volgens hen mag kroonjuweel Ducati niet worden verkocht, en al zeker niet aan Harley-Davidson, dat technologisch mijlenver achterloopt op Ducati.

Bij ons kondigde Recticel (+1,7%) aan dat het in Finland een hypermoderne fabriek wil bouwen voor zijn isolatiedivisie. Isolatie is een groeipool voor Recticel door de aandacht voor meer energiezuinige woningen, vooral in Noord-Europa. Het kiest voor Finland, om vandaar de rest van Scandinavië en de Baltische Staten te bedienen. De vraag naar thermische isolatiematerialen zit in Noord-Europa in de lift.

Vrijdag is het uitkijken naar de groei van de Franse economie in het eerste kwartaal, de industriële bestellingen in Italië en de verkoop van nieuwe huizen in de Verenigde Staten. De aandeelhouders van Sapec krijgen het superdividend van 150 euro bruto (105 euro netto) per aandeel op hun rekening gestort.