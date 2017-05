Genoeg getwijfeld, nu weer aandelen kopen

Na twee dagen Trump-slump keken beleggers al weer naar boven. De Bel-20 won 1,1 procent en maakte zo het verlies van de voorgaande twee handelssessies al deels goed. Ook elders in Europa vormden de juridische besognes van de Amerikaanse president geen rem meer op de koersen. De Eurostoxx50, een korf aandelen uit de eurozone, won 0,7 procent.

In de Bel-20 blijft het gonzen van de geruchten dat een deal in de maak is tussen Engie (+0,6%) en zijn Duitse sectorgenoot RWE (+5,4%). Beide zouden in gesprek zijn met hun banken om de mogelijkheden te onderzoeken zonder dat er al echte onderhandelingen plaatsvinden. Een van de scenario's zou zijn dat Electrabel-moeder Engie het belang van 77 procent in Innogy (+3,4%) overneemt van RWE. Innogy is een afsplitsing van RWE, die zich toelegt op duurzame energie. In ons land is het bedrijf actief als Essent.

Voor Engie is de meerwaarde meteen duidelijk. Het bedrijf wil graag een meer duurzame energiespeler worden en met de overname zou het meteen een grote stap in die richting doen. Voor RWE ligt het minder voor de hand het zeggenschap over Innogy als meerderheidsaandeelhouder op te geven in ruil voor belang in Engie, een energiereus die actief is landen waar nog geen duidelijke keuze gemaakt is over de toekomst van kernenergie.

Een mogelijke verklaring is dat Berlijn en Parijs een soort pan-Europese energiespeler willen creëren die een voortrekkersrol kan spelen in de hertekening van het energielandschap. Dat maakt de deal in de eerste plaats een politieke beslissing. Daarom is het wellicht wachten tot na de Duitse verkiezingen in het najaar vooraleer er echt schot in de zaak komt.

Voorts op de beurs van Brussel maakte Resilux (+3,1%) bekend dat het 33 miljoen euro, omgerekend 16,3 euro per aandeel, uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dat is het geld dat het bedrijf ontving van het Nederlandse APG, toen het werd uitgekocht uit de joint venture Airolux. Sinds de verkoop aan het durfkapitaalfonds Bain Capital afsprong, was de grote vraag wat Resilux met dat geld van plan was. Met de uitkering is nu duidelijk dat het bedrijf uit Wetteren zelf geen grote overname najaagt, maar rekent op organische groei en een eventuele kleine overname. Het goede nieuws voor de Resilux-belegger is dat de uitkering fiscaal aangezien wordt als een eenmalige kapitaalvermindering en niet als een dividend, wat betekent dat er geen roerende voorheffing van 30 procent op verschuldigd is.

In de ochtendhandel op Wall Street schoot de tractorfabrikant Deere meteen 7 procent hoger. Het landbouwicoon profiteerde in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar duidelijk van het toegenomen vertrouwen bij de Amerikaanse boeren. Dat vertrouwen staat in het zenit sinds de verkiezing van Donald Trump.

Deere trekt ook de verwachtingen voor de rest van het jaar flink op. Het bedrijf ziet vooral de vraag in Zuid-Amerika sterk toenemen. Het is nu alleen hoogst onzeker of dat zal blijven duren, nu een nieuw politiek schandaal in Brazilië de nieuwe president in verlegenheid brengt. Sommige analisten vrezen dat er weer donkere maanden van onzekerheid en mogelijk zelfs een nieuwe recessie voor de deur staan. De duik in de Braziliaanse real, die buitenlandse producten duurder maakt in het grootste Zuid-Amerikaanse land, betekent alvast slecht nieuws voor Deere.

Volgende week staat vooral in het teken van aandeelhoudersvergaderingen en couponnetjesgeknip. Bij delta Lloyd en Curetis valt nog een laat kwartaalrapport te sprokkelen. Er komt wel een pak macrocijfers, onder meer over het vertrouwen bij de ondernemers in Duitsland en de Verenigde Staten, respectievelijk de motor van Europa en de wereldeconomie.