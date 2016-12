Geen hogere rente op spaarboekjes in 2017. Zijn er alternatieven?

Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, legt uit dat de relevante marktrente voor spaarboekjes de looptijden van twee à drie jaar zijn, die nu negatief zijn. "Er is geen reden om de rente op spaarboekjes te verhogen, aangezien die korte looptijden ook in 2017 negatief zullen blijven." Ook Geert Gielens (Belfius) zegt dat we niet op een renteverhoging in 2017 moeten hopen, tenzij het om een tijdelijke stunt van de ene of de andere bank gaat om concurrentiële redenen.

