'Geef trouwe aandeelhouders dubbel stemrecht'

Over de concrete invulling van het dubbele stemrecht voor trouwe aandeelhouders is in de werkgroep en bij Justitie intussen een consensus bereikt, lieten De Tijd en De Standaard deze ochtend weten. Zo zijn de werkgroep en minister van Justitie Koen Geens het eens dat beursgenoteerde bedrijven in principe na twee jaar de trouw van hun aandeelhouders kunnen belonen. Nog voor de zomer komt het op de ministerraad.

Het VBO staat positief tegenover de maatregel. Philippe Lambrecht, het nummer twee van het verbond, spreekt van een win-winsituatie: "voor de onderneming omdat trouwe aandeelhouders haar stabiliteit bieden, en voor de aandeelhouders die voor hun trouw beloond worden".

Ook de partij Ecolo is voorstander van het dubbel stemrecht. Die stelde zopas voor het dubbel stemrecht automatisch in te voeren. Alleen voor niet-genoteerde bedrijven zou het volgens het Ecolo-voorstel facultatief blijven. De werkgroep-Geens gunt ook niet-genoteerde bedrijven dubbel stemrecht.

Geen verplichting

Lambrecht wijst er dan weer op dat het dubbele stemrecht geen verplichting zal zijn, maar een keuze van de onderneming of vennootschap. De maatregel bestaat ook al in verschillende landen.

Volgens specialisten is dubbel stemrecht ook een wapen om bedrijven te beschermen tegen vijandige overnames. De vaak familiale aandeelhouders zouden er immers een belangrijkere stem door krijgen. Cijfers leren dat de familie maar om en nabij 30 procent van de aandelen heeft. Via een verdubbeling van het stemrecht zouden ze meteen 60 procent van de stemmen hebben en zo de absolute meerderheid.

Tegenstanders vinden dan weer dat de maatregel te veel macht geeft aan grotere aandeelhouders en de rechten van de kleine aandeelhouders miskent. Geens zou ook de afzetbaarheid van bestuurders willen inperken.