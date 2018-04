GBL profiteert van zijn keuze voor groei

" Het meest trots zijn we op onze aandeelhoudersreturn in 2017. Die klokte af op 16,8 procent. Voor het vierde opeenvolgende jaar doen we beter dan de Stoxx Europe 50, onze referentie-index", zei Gérard Lamarche, de topman van Groupe Brussel Lambert (GBL), na de bekendmaking van de jaarcijfers.

...