Galapagos smeedt ijzer terwijl het heet is

De paasklokken hebben voor beleggers geen winsten gebracht. De Europese beurzen kozen vandaag vrij snel voor verlies. Beleggers houden met een bang hart de wispelturige en onvoorspelbare verkiezingsstrijd in Frankrijk in de gaten. Ook de spanningen rond Noord-Korea wegen op het sentiment. Positieve geluiden van het IMF over de wereldeconomie werden straal genegeerd. Het Britse pond veerde op nadat premier May parlementsverkiezingen had aangekondigd, maar de Londense beurs betaalde het duurdere pond met een daling van ongeveer 2 procent. De Europese beurzen verloren gemiddeld 1 procent. De Bel-20 gaf 1,18 procent prijs en telde geen enkele stijger.

Het biotechbedrijf Galapagos (-2,12%) ging aanvankelijk door op de recordrace van de voorbije maanden, maar kreeg in de namiddag te maken met verkoopdruk uit de VS. Dat mag niet verbazen omdat het bedrijf gisteren verrassend 338 miljoen dollar ophaalde in de VS via de uitgifte van American Depository Shares (ADS) voor een prijs van 90 dollar per aandeel. Galapagos smeedt op die manier het ijzer terwijl het heet is. Dankzij de hoge beurskoers en marktkapitalisatie kan het bedrijf veel geld ophalen zonder een te grote verwatering voor de bestaande aandeelhouders. Het aantal aandelen stijgt slechts met 7 procent. De timing van de kapitaalverhoging kon ook moeilijk beter. Het Amerikaanse farmabedrijf Eli Lilly moest opbiechten dat het zijn reumamiddel nog niet op de markt mag brengen van de Amerikaanse toezichthouder. Dat is goed nieuws voor filgotinib, het reumamiddel van Galapagos dat in de laatste fase van ontwikkeling is.

Zuiver financieel gezien heeft Galapagos nochtans geen vers geld nodig. Het bedrijf heeft na de kapitaalverhoging een kaspositie van 1,2 miljard euro, en zal dit jaar ongeveer 135 tot 155 miljoen euro verbruiken. De kapitaalverhoging wijst op hogere ontwikkelingskosten en dus ook op een interessante pijplijn. Het reumamiddel filgotinib zit in de laatste ontwikkelingsfase, maar het bedrijf onderzoekt ook andere toepassingen voor zijn paradepaardje. Merk wel op dat ook figotinib nog moet goedgekeurd worden door de toezichthouders en dat het medicijn zelfs bij goedkeuring pas tegen 2020 op de markt zal zijn. Daarnaast boekt Galapagos ook vooruitgang in een middel tegen de taaislijmziekte. De royale kaspositie verstevigt ook de onderhandelingspositie van Galapagos. Als het geen lucratieve deals kan sluiten met grotere spelers, dan kan het bedrijf desnoods zelf een geneesmiddel naar de markt brengen.

Op de beurs van Amsterdam verloor staalproducent ArcelorMittal ruim 6 procent. Analisten vrezen voor lagere staalprijzen na berichten over hoge staalproductie in zowel China als India.

In Duitsland pakte de autobouwer Volkswagen (+4,4%) uit met beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. De nieuwe modellen van Volkswagen stuwden de verkoop hoger, terwijl het bedrijf snoeide in de vaste kosten.

In de VS boekte Netflix (-1,5%) in het eerste kwartaal van dit jaar een stevige stijging van de winst, maar de toename van het aantal abonnees van de streamingdienst bleef onder de verwachtingen. Voor Netflix blijft het moeilijk om zowel de winst als het abonneebestand fors hoger te jagen, omdat het opkrikken van het aantal abonnees grote investeringen vraagt in topseries en -films. Analisten verwachten dat een nieuw seizoen van de reeks House of Cards de bordjes opnieuw zal verhangen. De serie zal meer abonnees aantrekken, maar de productiekosten zullen wegen op het resultaat. In het eerste kwartaal verwelkomde Neflix 4,95 miljoen nieuwe klanten, terwijl de markt rekende op 5,5 miljoen. Deze week zou het bedrijf de kaap van 100 miljoen abonnees nemen. De winst liep in het eerste kwartaal op tot 178 miljoen dollar of 40 cent per aandeel. Dit kwartaal zou deze winst terugvallen tot 15 cent per aandeel. Het bedrijf wil de volgende vijf jaar 15 miljard dollar investeringen in eigen producties.

Nog in de VS publiceerde Bank of America (-0,8%) beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. De nettowinst steeg met 40 procent. De bank profiteerde in de eerste plaats van een hogere rentemarge. De rentevoeten op lange termijn stegen in het spoor van een aantrekkende Amerikaanse economie meer dan de rentevoeten op korte termijn. Bank of America zag ook de winsten uit de tradingactiviteit fors stijgen. Vooral de gestegen handel in obligaties en aandelen legde de bank geen windeieren. Ook Goldman Sachs (-4%) publiceerde resultaten, maar de zakenbank kon niet overtuigen. Opvallend genoeg profiteerde Goldman Sachs minder dan de concurrentie van de gestegen obligatiehandel, terwijl de loonkosten wel flink stegen. De bank wijst ook op een povere grondstoffen- en deviezenhandel.