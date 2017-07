'Gaat de belegger een zorgeloze vakantie tegemoet?'

Na de stembusgang in Nederland en Frankrijk en de verzwakte positie van het Verenigd Koninkrijk in de brexit-onderhandelingen lijkt de belegger een zorgeloze vakantie tegemoet te gaan: de Europese aandelenmarkten gingen gemiddeld zo'n 5 tot 10 procent hoger in de eerste jaarhelft en de Frans-Duitse tandem lijkt de Europese samenwerking verder uit het slop te zullen trekken in de tweede helft van het jaar. Niemand verwacht dat de Duitse verkiezingen in september op dat gebied roet in het eten zullen gooien.

Ook de economische prognoses maken dat de belegger gerust van zijn cocktail kan nippen. Het IMF voorspelt in zijn jongste rapport dat de wereldgroei zal aantrekken tot 3,5 procent in 2017 en tot 3,6 procent in 2018. De indices van het ondernemersvertrouwen (PMI) en van het consumentenvertrouwen staan bijna overal in de wereld op hun hoogste niveau in jaren.

De Trumpfactor

Maar de solide beursprestaties van de voorbije jaren en de positieve groeiverwachtingen doen ook de risico's toenemen. Door de koersstijgingen zijn aandelen relatief prijzig geworden, vooral in de Verenigde Staten. In een omgeving van vrij hoge waarderingen en hooggespannen verwachtingen worden de markten gevoeliger voor slecht nieuws. Tegenvallende berichten, of het nu gaat om bijgestelde groeiverwachtingen of tegenvallende macro-economische cijfers of bedrijfsresultaten, kunnen heftige koersreacties uitlokken.

In de Verenigde Staten is het vooral uitkijken naar de realisaties van de 'Trumponomics'. De aangekondigde politiek van belastingverlagingen, deregulering, grote infrastructuurwerken en 'America First' stuwde de Amerikaanse beurzen vooruit. Maar ondanks een Republikeinse meerderheid in beide kamers werd er nog niet veel van gerealiseerd. Als de beloftes inderdaad luchtkastelen blijken te zijn, is een terugval van de markten onvermijdelijk. Als de aangekondigde maatregelen wél worden uitgevoerd, is de vraag wat de impact zal zijn op de staatsschuld, die al vrij hoog is. Het prijskaartje van de aangekondigde ingrepen zou het Amerikaanse budget nog dieper in de rode cijfers duwen. De Trump-factor, die tijdens de eerste jaarhelft ondersteunend was voor de financiële markten, zou in het tweede semester dan ook een omgekeerd effect kunnen teweegbrengen, als de hoge verwachtingen op de markten niet worden ingelost.

Koerswijziging centrale banken

Daarnaast creëren de opeenvolgende rentestijgingen van de Federal Reserve (Fed) een opwaartse druk op de Amerikaanse langetermijnrente. De Fed heeft de rente drie keer verhoogd in de afgelopen zes maanden. Onder het motto dat 'regen in de VS gepaard gaat met gedruppel in de rest van de wereld' moeten we er rekening mee houden dat een te snelle of te sterke stijging van de langetermijnrente in de VS ook een impact zal hebben op de aandelen- en obligatiemarkten.

Ook in Europa lijkt de ECB-voorzitter Mario Draghi de markten voor te bereiden op een koerswijziging. Een rentestijging zit er niet meteen aan te komen, maar in het najaar komt mogelijk wel de aankondiging van een afbouw van het programma van kwantitatieve versoepeling, waarbij de ECB maandelijks voor miljarden euro's obligaties opkoopt. Het valt af te wachten hoe de markten daarop zullen reageren.

Volatiliteit: de comeback?

Ten slotte liggen er ook nog enkele Europese ijzers in het vuur. De brexit natuurlijk, waarbij het er meer en meer naar uitziet dat de Britse consument, en dus de Britste munt, het hardst in de klappen zal delen. Ook in Italië is nog niet alles koek en ei. Het land hinkt economisch nog altijd achterop bij de rest van Europa en ook de zwakke banksector blijft er zorgwekkend. Met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, waarin de populistische Vijfsterrenbeweging goed lijkt te zullen scoren, volgen beleggers de situatie het best van nabij op.

Hoewel de markten dus nog altijd voortgestuwd worden door positief economisch nieuws, gebruikt de belegger de nakende vakantie dus het best om zijn portefeuille voor te bereiden op het tweede deel van het jaar. Diversificatie, zowel in activaklassen, regio's als beleggingsstijlen, is de aangewezen strategie om voordeel te kunnen halen uit de wereldwijde groeidynamiek en om ook in de tweede jaarhelft de risico's te kunnen spreiden.