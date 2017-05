'FSMA kan nauwelijks optreden tegen piramidespellen zoals Questra en dat is een probleem'

Een tijdje geleden hekelde Stefan Willems, bestuurslid bij Capitant, op onze site de wanpraktijken van Questra Holdings. "Door de lage rente gaan financieel ongeletterde mensen op zoek naar alternatieven en daarvan profiteren oplichters", waarschuwde hij toen. Questra belooft de beleggers een rendement van 6 procent. Maar in feite gaat het om een zogenoemde boiler room-fraude, waarbij de consument voortdurend onder druk wordt gezet om meer te investeren. "Wie zijn geld terugvordert, krijgt te horen dat dit niet mogelijk is zonder bijkomende stortingen", waarschuwt de financiële toezichthouder FSMA. Tot op vandaag is Questra nog altijd actief in Vlaanderen.

