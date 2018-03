Financiële waakhond waarschuwt opnieuw voor 'boiler rooms'

De vennootschappen waarvoor FSMA nu waarschuwt zijn Burton Mills, Hollis Kookmin Financial, Lambert & Sons Incorporated, Loeb Benson, Meadows Financial en Schalom and Gerson. Ze benaderen Belgische consumenten met aanlokkelijke beleggingen zonder dat ze daarvoor over een vergunning beschikken.

De aangeboden diensten van deze vorm van fraude worden de jongste tijd alsmaar diverser, waarschuwt de FSMA. 'Zo worden ook vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfundingprojecten,... aangeboden.' Na een eerste belegging voor een beperkt bedrag, wordt de consument onder druk gezet om alsmaar meer geld te storten, dat hij echter nooit kan recupereren.