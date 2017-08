Financiële dienstverlener Tradeweb Markets kiest voor Amsterdam na brexit

Onlangs zei MarketAxess, een van de grootste obligatiehandelsplatforms ter wereld, ook al naar Nederland te verhuizen, omdat de Britten uit de Europese Unie stappen. Hoeveel banen de overstappen opleveren is nog niet duidelijk. Verder verplaatst de Japanse Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) zijn effectenhandel waarschijnlijk naar Amsterdam. Eerder deze week meldde zakenkrant Financial Times dat er mogelijk honderden bankwerknemers uit Londen overkomen.

Het gaat echter om relatief kleine succesjes. In Nederland bestond aanvankelijk de hoop dat Amsterdam na de brexit de financiële spilfunctie van de Londense City kon overnemen, maar veel grote banken wijken liever uit naar Frankfurt. Volgens kenners is Nederland voor de grote jongens in de financiële wereld minder aantrekkelijk vanwege de strenge bonusregels die er gelden.