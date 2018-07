Facebook kan catastrofale beursdag niet goedmaken

Wall Street is donderdag met een verdeeld beeld de dag uitgegaan. Beleggers straften Facebook keihard af na tegenvallende kwartaalcijfers in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Behalve Facebook was een ontmoeting tussen president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker van invloed op de beurzen. De twee leken met een akkoord een handelsoorlog af te wenden.

Facebook sloot op een min van 19 procent, waardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde is verdampt. De aanwas van nieuwe gebruikers en omzetgroei bleven door het privacyschandaal achter bij de verwachtingen. Ook in de tweede jaarhelft staat de rem op de groei, waarschuwde de onderneming.

Facebook verloor in één klap 120 miljard dollar aan beurswaarde, berekende het persagentschap Bloomberg. Nooit eerder verloor een bedrijf op Wall Street zoveel waarde op een dag. Ter vergelijking: bij de beurscrash van Black Tuesday in 1929 ging omgerekend 200 miljard dollar in totaal verloren.

Topman Mark Zuckerberg zag zijn fortuin door de koersval met ongeveer 15 miljard dollar verminderen. Zijn vermogen wordt nu op 71 miljard geschat, waarmee hij wel een aantal plaatsen zou moeten inleveren in de miljardairsindex van Bloomberg.

Facebook kwam woensdag met slechter dan verwachte halfjaarresultaten. Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica lijkt de socialenetwerksite duidelijk te hebben geraakt, want de groei van het klantenbestand en van de omzet vielen tegen. In een reactie duikelde het Facebook-aandeel woensdagavond al 23 procent in het rood tijdens de nabeurshandel.

Ook de aandelen van Twitter en Snap gingen donderdag bij aanvang lager op de beurs. Apple, tot nu toe één van de slechtst presterende techaandelen, hield daarentegen wel stand.