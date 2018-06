Experts vermogensbeheer: 'Je kunt nu voor een habbekrats wereldwijd gespreid beleggen'

Stijgende rentevoeten, druk op de kosten, strengere regels om de consument te beschermen: de vermogensbeheerders staan voor gigantische uitdagingen. We praten erover met twee rotten in het vak: Jan Longeval, ex-Degroof Petercam, en Jan De Bondt, ex-Société Générale. Longeval werkte bijna zijn hele loopbaan aan de buy side, ten dienste van grote beleggers zoals pensioenfondsen. De Bondt bouwde een carrière uit aan de sell side als obligatiehandelaar. Vandaag geven ze allebei les over vermogensbeheer aan Vlerick Business School.

...