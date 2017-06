Exit klimaatplan laat de markten koud

De markten zijn er weleens van beschuldigd cynisch te zijn, maar vrijdag toonden ze zich van hun optimistische kant. Beleggers geloven duidelijk niet dat het klimaatplan dood en begraven is. Ze hebben daar ook goede redenen voor. De twee andere machtsblokken - de Europese Unie en China - herhaalden dat ze achter het akkoord blijven staan. En ook tal van Amerikaanse staten en bedrijfsleiders beloofden hun inspanningen niet af te bouwen.

Hier en daar liet de beslissing van president Donald Trump wel zijn sporen na. Zo verloor de grootste windmolenproducent ter wereld, het Deense Vestas, bij de opening van de beurs in Kopenhagen meteen dik 2 procent. Vestas haalt 40 procent van zijn omzet uit de VS. Het aandeel kreeg ook al een klap toen Trump net verkozen was, omdat hij zich tijdens zijn campagne kritisch had uitgelaten over windenergie. Maar bij Vestas valt hetzelfde verhaal te horen. Ook daar geloven ze dat de impact zal meevallen. Voorzitter Bert Nordberg wees er fijntjes op dat wind op veel plaatsen in de VS de goedkoopste en de efficiëntste energiebron is.

Het voornaamste slachtoffer van Trumps beslissing was de olieprijs. Die zakte weer onder 50 dollar per vat. Als de VS geen inspanningen meer doen om de opwarming van de aarde af te remmen, staat er ook geen rem op de olieproductie. En dus geloven de markten ook minder in de slaagkansen van het oliekartel OPEC om via beperkingen van de productie de prijs hoger te sturen. Het lijkt er immers op dat telkens als de OPEC de oliekraan een beetje dicht draait, er iemand in de VS de kraan wat verder opendraait.

De Europese beurzen lieten het klimaatdebat lang niet aan hun hart komen en gingen vrij stevige hoger. Tot een teleurstellend Amerikaans banenrapport de euro bijna een half procent hoger stuurde, en beleggers gas terugnamen. De Eurostoxx50 noteerde bij de bel 0,70 procent hoger. De Bel-20 klom met 0,46 procent.

Op de brede markt was er een stevige klap van Exmar (-4,87%). Volgens het persagentschap Bloomberg zal de gastankerrederij een forse rente van 10 procent of meer betalen voor een nieuwe lening van 150 miljard dollar, waarmee het een aflopend krediet wil aflossen. In tijden van ultralage rentes valt de hoge vergoeding eens te meer op.

Beleggers zijn duidelijk ongerust over de hoge schuldenlast. Die bedraagt nu al 5 keer bedrijfswinst, en zal op korte termijn nog oplopen, omdat binnenkort nog een laatste rekening voor de investeringen in een drijvende gasfabrieken en een vergassingsinstallatie in de bus valt. Het probleem is dat die nieuwe installaties nog niet verhuurd zijn, waardoor die investeringen momenteel niet renderen. Volgens Exmar zijn er akkoorden in de maak, maar de belegger is op zijn hoede. In het verleden zijn weleens deals misgelopen, onlangs nog met het Nederlandse Vopak. Die deal had het schuldenprobleem meteen opgelost.

Voorts bij de verliezers: CFE (-4,05 %). De bouwgroep slikte de tik omdat haar baggerdochter DEME een boete moet van 35 miljoen euro moet betalen voor een smeergeldaffaire bij opdrachten in Nigeria. Ackermans & van Haaren (-1,05%), de investeringsmaatschappij die bij CFE aan de touwtje trekt, ondervond geen verkoopdruk.

Nog een opvallende koersbeweging was er ten slotte bij Picanol. Het aandeel schoot .. procent de hoogte in en doorbrak zelfs even de symbolische grens van 100 euro. De handel in het aandeel lag opvallend hoog. Hard nieuws viel er nochtans niet onmiddellijk te rapen.

Volgende week mogen de fans van aandelen uit de Benelux blij zijn dat er een aantal bedrijven zijn met een gebroken boekjaar. Dinsdag komt Greenyard met zijn jaarcijfers, donderdag staat de drankengroep Lucas Bols op de rol, en vrijdag ten slotte RealDolmen. Op macroniveau is het vooral uitkijken naar de olievoorraden en het ondernemersvertrouwen in de VS. In Europa gaat de meeste aandacht naar de vergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag.