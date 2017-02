Even een adempauze op de financiële markten

De kleine terugval had ook te maken met een aantal tegenvallende resultaten. Zo had de nieuwe CEO Mark Schneider van Nestlé (-1,0 %) geen geruststellende boodschap voor de aandeelhouders. Het zal jaren vergen om weer te groeien in het ritme van enkele jaren geleden, was zijn boodschap. Dit jaar wordt slechts een organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) van 2 tot 4 procent verwacht. Vorig jaar bedroeg de groei 3,2 procent, minder dan de al verlaagde analistenconsensus van 3,4 procent. Beterschap verwacht de voedingsgigant dit jaar dus ook niet. Dan maar blijven herstructureren met een kostenverlaging van 500 miljoen Zwitserse frank dit jaar als doel.

In de financiële sector was er de ontgoocheling in Amsterdam van NN Group (-7,3%), de verplicht verzelfstandigde verzekeringspoot van ING. Amper een dag na Ageas stelde ook de Nederlandse verzekeraar teleur. Vooral in de schadeverzekeringen (niet-leven) bleef NN Group ver onder de verwachtingen. Daarnaast waren er, zoals bij Ageas, ook enkele eenmalige elementen die de nettowinst van 360 naar 148 miljoen euro deden tuimelen. Tot grote ontgoocheling van de aandeelhouders.

Dan vielen de jaarresultaten op de Brusselse beurs een stuk beter mee. Zo wist Telenet (5,7%) voluit te scoren bij analisten en beleggers met de jaarcijfers van 2016. De omzet en de winst weken nochtans niet zo ver af van de verwachtingen. Maar Telenet deed het vooral beter in de vrijekasstroomgeneratie (265,8 miljoen euro, zowat 70 miljoen meer dan verwacht), wat beleggers doet hopen op meer aandeelhouderswaarde de komende jaren. Telenet start opnieuw met een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 60 miljoen euro en die kasstroomgeneratie laat vermoeden dat er nog meer zit aan te komen.

Ook de cijfers van EVS (+3,4%) werden door de markt goed onthaald. De omzet in het vierde kwartaal bleef met 27 miljoen euro nochtans 3 procent onder de gemiddelde analistenverwachting, maar door een sterke kostenbeheersing nam de winst meer toe dan verwacht en wist de wereldspeler in apparatuur voor livesportverslaggeving met de winstmarge te scoren. Ook met het orderboek voor dit en volgend jaar. Dat is al met bijna 54 miljoen euro aan orders gevuld tegenover de verwachte 44 miljoen euro.

Tot slot deed ook Sipef (+1,0%) het beter dan verwacht. De omzet en de winst van de plantagegroep kwamen boven de verwachtingen uit. De omzet lag met 267 miljoen dollar zowat 10 procent boven de consensus en de nettowinst van 39,9 miljoen dollar zelfs bijna 30 procent. De positieve koersreactie werd getemperd door de bevestiging dat de strategische uitbreiding in de Indonesische plantage Agro Muko deels met een kapitaalverhoging zal gefinancierd worden.