Europese economie in topvorm

De Europese economie is de ster van de dag. Het vertrouwen van de aankoopdirecteuren in de eurozone staat op het hoogste peil in bijna zeven jaar. Vooral de sterke prestatie van de Franse economie is opvallend, wat wijst op een breed gedragen herstel. De politieke onzekerheid houdt wel aan. De 'Le Pen'-spread, of het verschil tussen de Duitse en Franse langetermijnrente, is opgelopen tot 78 basispunten. De obligatiemarkten zijn bang dat Marine Le Pen het tot president van Frankrijk kan schoppen.

De Europese beurzen kiezen de kant van het economische optimisme. Ook de Amerikaanse beurzen en de dollar zetten hun opmars op de rug van de gunstige conjunctuur voort. Op bedrijfsniveau wordt de uitschuiver van de Britse bank HSBC goedgemaakt door sterke resultaten van de mijnbouwers, die garen spinnen bij de stijgende grondstofprijzen, en bevredigende resultaten van de Amerikaanse retailers Wal-Mart en Home Depot. De meeste Europese beurzen winnen een half tot een procent. De Duitse Dax stijgt zelfs 1,18 procent. De Bel-20 moest vrede nemen met 0,26 procent. Ageas is de hekkensluiter nadat ING de verzekeraar van zijn aankooplijst heeft gehaald.

Op de brede markt valt de koersdaling bij Van de Velde (-7,5%) op. De lingerieproducent heeft nog last van de vrij povere resultaten van gisteren en moet een koersdoelverlaging door KBC Securities verwerken.

De overnamehonger van Sipef (+3,19%) is nog niet gestild. De palmoliegroep neemt voor 53 miljoen dollar een belang van 95 procent in de Indonesische sectorgenoot Dendy Marker. Dat bedrijf beheert 6.500 hectare met oliepalmen, en kan het areaal uitbreiden tot 9.000 hectare. In december trok Sipef ook al het belang in Agro Muko op tot 95 procent voor 144 miljoen dollar. De prijs per hectare van de jongste overname ligt met 8100 dollar wel een stuk lager dan de 14.500 dollar per hectare die voor Agro Muko werd betaald. Dat komt omdat het areaal van Dendy Marker ouder is en er een herbeplantingsprogramma nodig is. Dankzij beide overnames voor een totaal van 200 miljoen dollar breidt Sipef het areaal uit naar 86.000 hectare. Om deze uitbreiding te financieren en de toename van de schuldenlast te beperken lanceert Sipef een kapitaalverhoging van maximaal 97,2 miljoen dollar, met een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. De beurswaarde van Sipef bedraagt 575 miljoen euro. Dankzij de stijgende prijzen voor palmolie en een hogere productie boekte Sipef vorig jaar een winst van 42,7 miljoen dollar.

De vastgoedgroep Montea (-0,3%) zag de huurinkomsten vorig jaar met 18% stijgen tot 40,3 miljoen euro. Dat levert de specialist in logistiek vastgoed een operationele winst op van 24 miljoen euro, een stijging van 14 procent. Dat is iets onder de verwachtingen, vooral als gevolg van de afwikkeling van een indekking tegen stijgende rentevoeten. De winst per aandeel stijgt met 5,5 procent, en het dividend met 4 procent tot 2,11 euro per aandeel. Voor dit boekjaar is Montea vrij optimistisch. De winst per aandeel zou met 5 procent aandikken, dankzij de stijging van de omvang van de vastgoedportefeuille, een stabiele winstmarge en een beperkte leegstand. Montea mikt ook op expansie, maar het wordt steeds moeilijker om gebouwen met redelijke rendementen te kopen. Daardoor bouwt Montea meer gebouwen die op maat van een klant gemaakt worden. De beurskoers noteert met een premie van 66 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde.

De mijnbouwers weten opnieuw winst op te delven. De Australische mijnbouwer BHP Billiton (+1,3%) boekte in de tweede helft van 2016 een nettowinst van 3,2 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 5,7 miljard dollar. De kentering is te danken aan een stevige stijging van de prijzen voor ijzererts en steenkool, en aan de productiviteitsverbeteringen en kostenbesparingen die BHP Billiton in de voorbije moeilijke jaren realiseerden. De mijnbouwer keert voortaan de helft van de winst uit als dividend. Daarnaast wordt de schuld verder afgebouwd om het bedrijf beter bestand te maken tegen tegenslag. BHP Billiton denkt dat de grondstoffenprijzen te snel gestegen zijn, en vreest een toenemend protectionisme.

Ook het Britse mijnbouwbedrijf Anglo American (-0,8%) ruilde vorig jaar de verliescijfers om voor winstcijfers. Dankzij de creatie van heel wat vrije cashflow kan ook de schuldgraad teruggeschroefd worden, zonder activa te moeten verkopen.

HSBC (-6,5%) leverde de valse noot van de dag. In het vierde kwartaal van vorig jaar bleven de omzet en winst ruim onder de verwachtingen. De bank wijst naar haperende thuismarkten van het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong. De bank wil 1 miljard dollar extra besparen.