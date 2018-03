Europese Commissie wil grensoverschrijdende crowdfunding stimuleren

Start-ups die verlegen zitten om geld voor de realisatie van hun project kunnen op een crowdfundingplatform op zoek gaan naar geïnteresseerde beleggers. Vele platforms blijven echter een nationaal gegeven. Er zijn geen gemeenschappelijke Europese regels en daardoor is het voor de platforms heel moeilijk om uit te breiden naar andere lidstaten. Het maakt dat crowdfunding in Europa versnipperd en onderontwikkeld is.

De Commissie stelt daarom voor dat de platforms een Europees label kunnen aanvragen dat hen in staat stelt om hun diensten in heel Europa aan te bieden. 'Dit zou platforms helpen om beleggers en ondernemingen uit de hele Europese Unie bijeen te brengen. Bedrijven en ondernemers zouden meer kansen krijgen om hun ideeën aan de man te brengen bij een grotere groep financiers', maakt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zich sterk.

De verordening, die goedgekeurd moeten worden door de lidstaten en het Europees Parlement, maakt deel uit van een actieplan om de FinTech-sector een boost te geven. Zo wil de Commissie een FinTech-laboratorium organiseren waar overheden aanbieders van technologische oplossingen kunnen ontmoeten en een alomvattende strategie voor blockchain op punt zetten.

Daarnaast presenteerde de Commissie ook een strategie om het financiële systeem in te schakelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het moet de financiële sector meer betrekken bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen van Parijs, waar Europa heeft beloofd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen. 'Alleen met de hulp van de financiële sector kunnen wij het jaarlijkse financieringstekort van 180 miljard euro dichten om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen', aldus Dombrovskis.

De Commissie denkt onder meer aan een Europees classificatiesysteem voor duurzame investeringen en Europese labels voor groene financiële producten. Het thema wordt op 22 maart onder de aandacht gebracht op een topconferentie in Brussel, waar onder meer voorzitter Jean-Claude Juncker en Frans president Emmanuel Macron hun opwachting zullen maken.