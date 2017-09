Europese aandelen zijn minder duur dan Amerikaanse

De Europese beurzen zijn in de zomermaanden bijna de helft van hun jaarwinst kwijtgespeeld. De onverwachte stijging van de euro tegenover de dollar zit daar voor veel tussen. In mei betaalden beleggers 1,07 dollar per euro. Vandaag betalen ze daar 1,19 dollar voor en in augustus was dat zelfs even meer dan 1,20 dollar. De dure euro in dollartermen weegt op de concurrentiekracht van de Europese bedrijven.

