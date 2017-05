Euro werkt aan comeback

Het Franse nutsbedrijf keert een brutodividend van 50 cent per aandeel uit, die de Bel-20 18 punten kost. Ook Wall Street opende bijna onveranderd. De bouw van nieuwe woningen viel tegen in april. De industriële productie liet in de Verenigde Staten wel een sterke stijging optekenen.

Voor spektakel konden waarnemers terecht op de wisselmarkten. De euro blijft er in uitstekende doen, zeker ten opzichte van de dollar. De euro is voor het eerst sinds november opnieuw meer dan 1,1 dollar waard. De stijgende waarde van de euro wordt gezien als een afspiegeling van de aantrekkende conjunctuur in de eurozone en het wegebben van de politieke risico's na de verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk. Tegelijk lastte de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal een adempauze in. De dollar leidt ook onder het allesbehalve overtuigende beleid van Donald Trump, waardoor beleggers twijfelen aan de haalbaarheid van de beloofde belastingverlagingen en infrastructuurwerken.

Kortom, de goede gang van zaken in Europa en de toenemende twijfel in de Verenigde Staten zouden er voor kunnen zorgen dat de Europese Centrale Bank sneller dan verwacht haar expansieve monetaire beleid afbouwt, en dat de Amerikaanse centrale bank langzamer dan verwacht doorgaat met de afbouw van haar stimuleringsbeleid. Die kantelende visie op het monetaire beleid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan ondersteunt de waarde van de euro.

Het biotechbedrijf Argenx (+1,72%) wil via zijn beursgang op Nasdaq 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven in plaats van de eerder aangekondigde 3,6 miljoen. Tegen de huidige beurskoers moet die operatie ongeveer 75 miljoen euro opleveren. Dat is een kwart van de huidige beurskapitalisatie. De finale intekenprijs is uiteraard afhankelijk van de bereidheid van beleggers om nieuwe aandelen te kopen. Vorig jaar haalde Argenx via een private kapitaaloperatie al enkele grote Amerikaanse investeerders aan boord.

Het Gentse bedrijf ontwikkelt geneesmiddelen op basis van de antilichamen van kameelachtigen ter bestrijding van kanker en immuniteitsziektes. In juni vorig jaar sloot Argenx een deal met AbbVie over een potentieel geneesmiddel in kankerimmunologie, waarvoor het een vooruitbetaling van 40 miljoen dollar ontving. In 2018 beslist AbbVie of het een licentie neemt op dat middel. Vorig jaar verbruikte Argenx 15 miljoen euro cash. Eind 2016 beschikte het nog een comfortabele kaspositie van bijna 100 miljoen euro.

Jensen (+0,47%) rapporteerde gisteren na beurs een sterke stijging van het orderboek met 28 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 3,2 procent. De producent van wassystemen herhaalde zijn prognose om in de eerste jaarhelft een hogere omzet te boeken dan in dezelfde periode vorig jaar, bij een lagere winstgevendheid door de intense concurrentie en door investeringen in productie en marketing.

Exmar (-0,42%) is op zoek naar een herfinanciering van schulden in Noorse kroon die in juli vervallen. Een consortium van Scandinavische zakenbanken moet bij beleggers een lening van 1 miljard Noorse kronen met een looptijd van drie jaar lospeuteren. Exmar heeft het moeilijk door lage huurtarieven voor gastankers en door het afspringen van een aantal belangrijke deals.

De daling van het pond laat zich voelen in de resultaten van de Britse budgetluchtvaartmaatschappij EasyJet (-7,33%). In de eerste helft van het gebroken boekjaar leed het bedrijf een verlies van 236 miljoen pond, tegenover een verlies van 18 miljoen pond in dezelfde periode van vorig jaar. Heel wat kosten van Easyjet zijn in duurdere buitenlandse valuta, terwijl de inkomsten grotendeels in pond worden verdiend. Het resultaat kreeg ook een tik van de kalender, omdat het paasweekend dit jaar in een andere boekperiode viel. Easyjet meldt intussen een stijging van de boekingen en wil met kostenbesparingen weer aanknopen met winst.

Woensdag rapporteren ABN AMRO en Dexia over het eerste kwartaal van 2017. Ook Elia geeft een tradingupdate. De beleggers krijgen daarnaast de inflatiecijfers in Europa te verteren.