Euro stijgt boven 1,20 dollar, goudprijs in de lift

De euro is dinsdagochtend, enkele nadat Noord-Korea een raket afvuurde richting Japan, voor het eerst in lange tijd weer meer waard dan 1,20 dollar. Het voorlopig hoogtepunt stemt overeen met 1,2033 dollar. Dat peil werd voor het laatste bereikt in januari 2015.

Het is de derde dag op rij dat de eenheidsmunt aan waarde wint. De recentste klim startte na de jaarlijkse top van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole afgelopen weekend. Noch Fed-chef Janet Yellen, noch ECB-voorzitter Mario Draghi gaf er commentaar op de wisselkoersen of op het monetaire beleid. Voor Jackson Hole stond de euro op 1,18 dollar.

Goud

De spanningen in Azië brengen ook een run op veilig geachte investeringen zoals goud mee. De prijs voor een ounce (31 gram) goud steeg dinsdagmorgen tot ruim 1.322 dollar, of het hoogste peil sinds november 2016.

Sinds begin augustus is de goudprijs met ongeveer 4 procent gestegen.

In vergelijking met begin dit jaar bedraagt de stijging ongeveer 15 procent. Volgens experten liggen niet enkel de spanningen rond Noord-Korea aan de basis van het duurdere goud, maar ook de talrijke terreuraanslagen in Europa en de politieke instabiliteit in de VS. Goud geldt traditioneel als toevluchtsoord voor beleggers in moeilijke tijden.

Voorts kijken beleggers vooruit naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week. Mogelijk valt dan wat nieuws te sprokkelen over het te volgen monetaire beleid.