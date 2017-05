Euro-optimisme neemt verder toe

De PMI-index voor de maand mei is voor de eurozone onveranderd gebleven op 56,8. Daarmee blijft de index van de aankoopdirecteuren op zijn hoogste peil in meer dan zes jaar. De deelindex voor de industrie steeg verder tot 57,0, niet meer gezien sinds begin 2011. De deelindex voor de dienstensector daalde echter lichtjes van 56,4 naar 56,2.

Daarbovenop steeg de IFO-indictor, die het ondernemersvertrouwen in Duitsland, meet tot het hoogste peil ooit (114,6 punten tegenover 113,1 punten verwacht) sinds de start van de metingen in 1991.

Beide elementen sterken economen in hun vertrouwen dat het huidige economische herstel in de eurozone breder en steviger zal zijn en ook langer zal duren dan de economische herstelbewegingen die we de afgelopen vijf jaar hebben gezien. Het zorgde voor een breed gedragen stijging van de Europese aandelenmarkten. De vlakke start op Wall Street zwakte de winsten wel wat af.

Een van de grootste winnaars in Europa was het Finse Nokia (+6,3%). De patentenoorlog met Apple ligt achter ons. Dat betekent niet alleen veel minder advocatenkosten, maar het kwam zelfs tot een deal die Nokia de komende jaren de nodige extra inkomsten kan opleveren. Bovendien verhoogt het de winstgevendheid, want patentinkomsten hebben hele hoge marges. Vorig jaar bestond 27 procent van de Nokia-inkomsten uit patentinkomsten.

Sipef (+2,3%) heeft zoals verwacht succesvol de kapitaalverhoging van zo'n 90 miljoen euro succesvol afgerond. Het is daarbij ook geen verrassing dat referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren van de gelegenheid heeft gebruikgemaakt om het belang in Sipef op te trekken tot boven 30 procent (30,25%). Wanneer een aandeelhouder zijn belang boven 30 procent uitkomt, moet hij een overnamebod doen op alle aandelen. Behalve wanneer dat gebeurt naar aanleiding van een kapitaalverhoging.

Woensdag kijken we uit naar de werkloosheidscijfers in Frankrijk en de verkoop van huizen in de Verenigde Staten. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we onder andere van Curetis, Delta Lloyd en Kardan.