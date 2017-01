Euro/dollar op achtbaanrit

De onvoorspelbaarheid van Trump zorgde mee voor een volatiele week voor de euro/dollar-koers. Eerder deze week liet Trump zich ontvallen dat de dollar te sterk was voor Amerikaanse bedrijven om te concurreren met Chinese bedrijven. Die uitspraak werd genuanceerd door Steven Mnuchin, de ex-Goldman Sachs-bankier die Trump gevraagd heeft om zijn minister van Financiën te worden, tijdens een hoorzitting voor een parlementaire commissie. Volgens Mnuchin was het slechts een reflectie van Trump over de negatieve effecten van een sterke dollar op de handel op korte termijn. Mnuchin zei dat het op de lange termijn wel belangrijk is om een sterke dollar te hebben. De Amerikaanse president en zijn team blazen koud en warm, nog voor ze ingezworen zijn.

Ondertussen bevestigde Fed-voorzitster Janet Yellen dat de Fed doorgaat op het pad van de renteverhogingen. Als obligaties in dollar meer rente opbrengen, maakt dat de dollar interessanter om in te investeren. Er zijn zelfs enkele Fed-bestuurders die de voorbije dagen ballonnetjes hebben opgelaten om te beginnen praten over de afbouw van de balans van de Fed. Die heeft nog altijd voor 4.500 miljard dollar aan obligaties op de balans die ze kocht om de rente te drukken. De ECB is haar balans nog altijd aan het opblazen. Dat alles zou ervoor moeten zorgen dat de dollar opnieuw versterkt tegenover de euro. Op 20 december betaalden beleggers minder dan 1,04 dollar per euro. Vandaag betalen ze ongeveer 1,07 dollar per euro. De opmars van de dollar lijkt gekeerd, maar dat kan wel eens een tijdelijke pauze zijn.

De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De EuroStoxx50 won 0,3 procent. Andere beursindexen, zoals de Bel-20, gingen er licht op achteruit. De bouwaandelen (+1,1%) waren in Europa de grote winnaar. Onderaan de ladder vonden we de supermarkten (-0,7%) terug.

De Bel-20 verloor 0,15 procent tot 3.588,53 punten. KBC (+0,8%) was de sterkste stijger in de sterindex. De supermarktketen Ahold Delhaize (-2,25%) moest wat van zijn winst van donderdag teruggeven. Toen steeg het aandeel bijna 6 procent, na de bekendmaking van sterke omzetcijfers gedragen door de prestaties in de VS en in Nederland. Buiten de Bel-20 was Smartphoto (-8%) de pineut na een adviesverlaging van KBC Securities. Volgens analist Guy Sips is het aandeel te duur geworden na de recente rally.

In Parijs won Compagnie des Alpes 1,2 procent. Donderdag nabeurs kwam de uitbater van skiresorts en pretparken met licht beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het bedrijf slaagde erin de opbrengst per skiër per dag op te trekken en had niet veel last van de afwezigheid van sneeuw, waar concurrenten wel last van hadden. De skigebieden van Compagnie des Alpes liggen vrij hoog.

Goed om te weten voor Belgische beleggers is dat ze kunnen rekenen op een soort dividend in natura bij Compagnie des Alpes, als ze voldoende aandelen bezitten. Wie 400 aandelen in handen heeft, kan zes tickets voor Walibi krijgen, ter waarde van 219 euro. Tegen de slotkoers van 19,4 euro komt dat neer op een rendement van 2,8 procent ongeveer. Belastingvrij. Daar komt nog een cashdividend bovenop van 1 procent netto. Van het cashdividend gaat twee keer belasting af. De bronheffing in Frankrijk en 30 procent Belgische roerende voorheffing.

Maandag komen er cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone. In de VS komen er resultaten van McDonald's over het vierde kwartaal.