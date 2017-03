Er zit sleet op de Trump-rally, maar hebben we het aan de 45ste president van de Verenigde Staten te danken dat we een heel ander eerste kwartaal op de aandelenmarkten hebben gehad dan een jaar geleden. Begin 2016 kwam de wereldeconomie in een serieuze groeicrisis terecht door de perikelen rond de Chinese economie. De wereldeconomie kon toen niet alleen geen hoger toerental aan, maar de groei dreigde onder invloed van een slabakkende Chinese economie verder af te vlakken. Duikende grondstoffenprijzen vertolkten een somber groeipad. Zelfs Wall Street wist toen maar t...