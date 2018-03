Er beweegt heel wat in fondsenland

De Belg belegt meer in fondsen dan ooit tevoren. Volgens de meest recente cijfers van de sectorfederatie Beama zit er 190 miljard euro in beleggingsfondsen in ons land, die zo de klap van de financiële crisis al een tijd achter zich hebben gelaten. De groei van die spaarpot komt zowel van nieuwe intekeningen als van de groei van de beleggingsportefeuilles.

...