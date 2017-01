Eerste Trump-kater is een feit

Zijn reisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden zorgt voor flink wat protest, discussie en verwarring, ook in eigen rangen en bij Amerikaanse bondgenoten. De Europese beurzen verliezen gemiddeld ruim 1 procent, ondanks de mededeling dat het vertrouwen in de eurozone het hoogste peil sinds 2011 heeft bereikt. Ook Wall Street gaat kort na de opening 1 procent in het rood.

Een andere oorzaak voor de zwakte op de Europese aandelenmarkten was slecht nieuws uit de financiële sector. De problemen in de Italiaanse banksector kwamen opnieuw voor het voetlicht door het bericht van de grootbank Unicredit (-6,0%) dat ze een dringende vraag heeft gekregen van de Europese Centrale bank om een verbeterd plan tegen eind februari in te dienen over de indekking van slechte kredieten. De ECB is bang dat het huidig plan de bezorgdheid over de kredietwaardigheid van de Italiaanse grootbank niet zal wegnemen.

De telecomsector was dan weer een van de betere sectoren in Europa vandaag. Gedragen door fusiegeruchten van de Indiase dochter van Vodafone (+1,5%) met de lokale speler Idea Cellular, met de bedoeling de grootste speler op de Indiase markt te creëren. Het aandeel van Idea Cellular kende op de beurs in New Delhi de grootste dagstijging (+29%) sinds de beursgang in 2007. In de nieuwe vennootschap zouden beide partijen elk de helft van de aandelen krijgen. Vodafone waarschuwde wel voor voorbarig enthousiasme. De deal is immers nog niet rond. Dat deed de koersstijging van de Britse telecomreus dan ook ruim halveren in de loop van de dag.

Opmerkelijk nieuws uit de autosector. Volkswagen (-2,7%) heeft aan het einde van 2016 het Japanse Toyota onttroond als grootste verkoper van voertuigen in de wereld. De Duitse autobouwer verkocht vorig jaar 10,3 miljoen voertuigen, of 3,8 procent meer dan in 2015. Toyota Motor bleef steken op 10,2 miljoen voertuigen, of amper 0,2 procent meer dan in 2015. Het nieuws is des te opmerkelijker omdat eind 2015 het dieselschandaal bij de Duitse autoreus in de VS uitbrak en er gevreesd werd voor ook flink wat commerciële schade. Die bleek mee te vallen. Integendeel, vooral in China bleef Volkswagen erg goede zaken doen met een toename met 12,2 procent van de verkopen vorig jaar.

Dinsdag is het uitkijken naar de detailhandel in Duitsland, de vastgoedprijzen (S&P Case Shiller-index) en het consumentenvertrouwen (Conference Board) in de VS en de kwartaalresultaten van onder meer KPN.