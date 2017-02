Eerste resultaten lokken gemengde reacties uit

Zelfs binnen dezelfde sector kregen we geen eenduidig beeld. In de financiële sector viel de zwakte van de resultaten van Deutsche Bank (-6,0%) op. Vooral de winsten uit trading vielen tegen, zodat de inkomsten 300 miljoen euro lager uitkwamen dan analisten hadden verwacht (1,38 miljard tegenover 1,68 miljard euro). Het viel duidelijk uit de cijfers af te leiden dat de negatieve publiciteit over de Duitse grootbank op de resultaten heeft gewogen. Een lichtpunt was dat de belangrijkste kapitaalratio (Tier 1) meer herstelde dan verwacht (tot 11,9% tegenover de verwachte 11,3%).

In schril contrast daarmee stonden de sterk meevallende cijfers van ING (+1,1%). De Nederlandse grootbank wist op de financiële markten net meer inkomsten te genereren dan verwacht en ze heeft haar kosten goed onder controle. De winst kwam 30 procent uit boven de analistenconsensus. Ook bij ING verbeteren de kapitaalratio's verder. De Tier 1 staat hier op 14,2 procent, tegenover de verwachte 13,6 procent.

Dat de DAX-index achteraan het Europese peloton bengelde, heeft niet alleen te maken met Deutsche Bank. In de autosector wist Daimler (-3%) niet aan de marktverwachtingen te beantwoorden. Toch is 2016 een nieuw jaar met recordverkoopcijfers, een recordomzet en een recordwinst. Maar het mocht volgens de analisten nog wat meer zijn. Wat nog meer teleurstelde, was dat het management van Daimler met een zeer voorzichtige prognose voor 2017 uitpakte. Ondanks het herstel van de verkoopcijfers mikt het op een nieuwe bescheiden groei, zoals in 2016. Dat vonden de beleggers duidelijk niet voldoende.

Op het eerste gezicht vielen de kwartaalresultaten van Royal Dutch Shell (+0,4%) tegen. De dalende raffinagemarges zorgden voor een kwartaalwinst van slechts 1,8 miljard dollar. Dat is wel een toename met 14 procent op jaarbasis. Toch zagen we geen koersdaling, omdat de schuldgraad voor het eerst sinds de terugval in de oliesector was gezakt: van 29,2 naar 28 procent in drie maanden tijd. De vrije kasstromen nemen weer toe en dat vermindert de druk op het dividend. Dat dividendrendement is nog altijd heel aanlokkelijk met 6,9 procent bruto.