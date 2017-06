Eandis gaat opnieuw geld ophalen

Er zal kunnen worden ingetekend op coupures van 500 euro, om zo een zo ruim mogelijk publiek van particuliere beleggers aan te spreken. De intekenperiode loopt van 9 juni tot 16 juni, behoudens vervroegde afsluiting.

De obligatielening zal een looptijd van acht jaar kennen, en een brutorendement van 1,747 procent. Netto wordt dat 1,153 procent.

Eandis wil het vers geld voornamelijk gebruiken om een obligatielening die in juni vervalt te herfinancieren. Beleggers die zeven jaar geleden intekenden op de obligaties kregen gedurende die periode een rendement van bruto 4 procent.

Dankzij het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank kan Eandis nu veel goedkoper geld ophalen.

Participatie burgers

"Het is belangrijk dat burgers mee kunnen investeren in ons distributienet en daar ook rendement uit halen", zo reageert minister Tommelein. "In een wereld waarin we allemaal steeds meer onze eigen energie opwekken, is het belangrijk dat we ook zelf mee kunnen investeren in ons distributienet. Dat Eandis met deze obligatielening specifiek op de particuliere belegger mikt, is dus goed nieuws", aldus de minister.

"We staan voor grote uitdagingen op het vlak van energie en daar komen heel wat investeringen bij kijken. Als we zelf mee investeren, plukken we daar de vruchten van: we halen er een rendement uit én we dragen samen bij aan de energieomslag", besluit de minister.