Duim omhoog voor de bedrijfsresultaten

De Amerikaanse president Donald Trump deed er in de namiddag een schepje bovenop door de beloofde belastingverlaging voor Amerikaanse bedrijven in het vooruitzicht te stellen. Ontgoochelende resultaten van Twitter en Coca-Cola konden de pret niet bederven. De Dow Jones en de S&P 500 braken nieuwe records. De Griekse rente ging voorbij de grens van 10 procent, omdat de schuldeisers het niet eens raken over hoe het verder moet met Griekenland. Maar daar liggen de financiële markten niet meer wakker van.

De Europese beurzen sloten af met een winst die gemiddeld opliep tot meer dan 1 procent. De Bel-20 moest vrede nemen met een winst van 0,77 procent, ondanks de beter dan verwachte resultaten van het zwaargewicht KBC.

De bank-verzekeraar KBC (-0,25%) kon zijn vrij sterke resultaten niet verzilveren. In het vierde kwartaal van 2016 steeg de nettowinst tot 685 miljoen euro, wat een stuk meer is dan verwacht, maar beleggers lieten zich niet op sleeptouw nemen, omdat die winst wordt gestut door volatiele elementen die niet altijd voor herhaling vatbaar zijn. Zo puurde KBC hogere inkomsten uit de marktenzaal door de verhoogde activiteit op de financiële markten, en boekte het een meerwaarde op derivaten die dienen om risico's te beheren. Het bijzonder lage niveau van provisies die KBC moet aanleggen voor slechte leningen, bestempelt de bank zelf als 'onhoudbaar'.

De belangrijkste winstbronnen presteerden volgens verwachting. De nettorente-inkomsten stonden onder lichte druk, maar de schade viel mee omdat ook de rentekosten daalden in het spoor van de rente-inkomsten. De commissie-inkomsten zetten het herstel verder, omdat klanten opnieuw meer beleggingsfondsen kopen. KBC besliste ook Ierland te promoveren tot kernmarkt. KBC wil als digitale speler een marktaandeel van 10 procent verwerven op de Ierse retailmarkt. Dankzij het herstel van de Ierse economie draagt Ierland zelfs opnieuw bij aan de groepswinst. Beleggers reageerden ook ontgoocheld op het dividend. KBC beloofde minstens 50 procent van de nettowinst uit te keren als dividend, maar de groep houdt het voor de winst uit 2016 op precies 50 procent. Dat betekent een brutodividend van 2,8 euro per aandeel, waarvan al 1 euro is uitgekeerd als interim-dividend.

Ook de resultaten van de Franse bank Société Généralé (+2,2%) klopten de verwachtingen. In het vierde kwartaal profiteerde de bank van hogere inkomsten uit de dealingroom en het zakenbankieren, van lagere provisies op leningen en van een strikte kostencontrole in het retailbankieren. Het dividend wordt met 10 eurocent opgetrokken tot 2,2 euro per aandeel.

De beeldvormingsgroep Barco (+1,8%) presteerde in 2016 iets beter dan verwacht. De omzet steeg met 7 procent tot 1,1 miljard euro. Hogere marges stuwden de bedrijfscashflow zelfs 14 procent hoger, wat te danken is aan de focus op kostenbesparingen en op de verkoop van producten met hogere prijzen. Vooral de verkoop van laserprojectoren had de wind in de zeilen, met China als belangrijkste wingewest, waar Barco de winst wel moet delen met een partner. De verkoop van controlekamers boerde achteruit, maar werd gecompenseerd door een stijgende verkoop van Clickshare, een technologie die mobiele toestellen verbindt in vergaderruimtes. De gezondheidsdivisie, die beeldschermen levert voor radiologen, chirurgen en tandartsen, boekte een omzetgroei van 8,6 procent.

De vrij sterke resultaten inspireren Barco om het dividend op te trekken van 1,75 naar 1,9 euro per aandeel. Voor 2017 mikt Barco op een opzetstijging met ongeveer 5 procent en een verdere verhoging van de marge. De vraag is ook wat Barco gaat doen met zijn nettokaspositie van 286 miljoen euro. Het kan dat geld spenderen aan overnames of aan een kapitaalvermindering, maar het laat daarover nog niet in zijn kaarten kijken.

Het telecombedrijf Orange Belgium (+3,6%) keert voor eerst sinds 2013 opnieuw een dividend uit. De aandeelhouders mogen in mei een dividend van 0,5 euro per aandeel verwachten door de bemoedigende resultaten van 2016. De onderliggende bedrijfskasstroom steeg met 1 procent tot 300 miljoen euro, wat iets beter is dan verwacht. De nettowinst bleef stabiel op 1,28 euro per aandeel. Ook voor dit jaar rekent het bedrijf op een stabiele bedrijfskasstroom, een doelstelling die het bedrijf als ambitieus omschrijft, omdat de daling van de roamingtarieven een hap van 32 miljoen euro zal nemen uit de bedrijfskasstroom. Orange Belgium maakt die aderlating goed met een stijgende omzet per klant, die steeds meer data verbruikt over het 4G-netwerk. Orange Belgium beschikt sinds de lente van 2016 ook over een volwaardig televisieaanbod, waardoor het bedrijf met gelijke wapens kan strijden met Telenet en Proximus.

Nyrstar (-5,3%) schrikte de beleggers op met een onverwachte update. De zinkgroep moet melden dat het Port Pirie-project 70 miljoen euro boven zijn budget gaat en dat de opstart zes maanden vertraging heeft opgelopen, tot september 2017. Nyrstar bouwt in Australië een smelter om tot een recyclage en -raffinagebedrijf. Het project zal dus langer en meer dan verwacht wegen op de kasstroom van Nyrstar, terwijl het bedrijf al krap bij kas zit. Vanaf 2019 zou het project dankzij de extra procesverbetering wel meer bedrijfskasstroom genereren dan tot nu is vooropgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe Nyrstar die extra kosten zal financieren, maar het bedrijf denkt niet aan een nieuwe kapitaalverhoging. Nystar gaf bij de update ook mee dat de kernactiviteiten in het vierde kwartaal volgens verwachtingen presteerden.

Ook in de Verenigde Staten werden beleggers overstelpt met bedrijfsresultaten. Twitter (-10%) sprong het meest in het oog na een zwak vierde kwartaal. De omzetgroei vertraagde tot een schamele 1 procent, tegenover nog 48 procent in dezelfde periode in 2015. Het bedrijf heeft het heel moeilijk om extra adverteerders aan te trekken. Het verlies liep op tot 167 miljoen dollar.

Ook Coca-Cola (-1,9%) kon allesbehalve overtuigen. In vierde kwartaal van 2016 gingen zowel de winst als de omzet licht achteruit. De hogere prijzen in het Westen konden de slechtere verkoop op de ontluikende markten niet helemaal compenseren. Voor dit jaar verwacht de frisdrankengigant een omzetstijging met 3 procent en een stijging van de bedrijfswinst met 7 à 8 procent.