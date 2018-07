Druk eerste halfjaar op Euronext Brussel: gemiddeld bijna 82.000 transacties per dag

De grote aandelen werden vooral verkocht. Zo verloor de Bel20 tussen januari en juni 6,9 procent. De indices van de kleine en de middelgrote bedrijven wonnen wel terrein (+8,8 en +6,6 procent).

Gemiddeld werd dagelijks voor 528 miljoen euro verhandeld. Omdat het om halfjaarcijfers gaat, gaat de vergelijking niet helemaal op, maar het gaat in ieder geval om een honderdtal miljoen euro meer dan gemiddeld in heel 2017. Het zou, indien vergeleken met volledige jaren, de op twee na beste prestatie zijn.

Maar Vincent van Dessel, CEO van Euronext Brussel, ging bij de voorstelling van de halfjaarcijfers ook wel op de rem staan. Het tweede halfjaar is traditioneel namelijk steeds minder succesvol.

Gemiddeld ging het om bijna 82.000 transacties per dag; ook dat is een record, weliswaar vergeleken met volledige jaren. Vooral bierreus AB InBev werd druk verhandeld: gemiddeld voor 170 miljoen euro per dag. Het bierbedrijf is met veel voorsprong de grootste, met 146,5 miljard euro marktkapitalisatie.

Kapitaalverhogingen waren goed voor 2,3 miljard euro. Vooral Umicore (891 miljoen euro) en Euronav (485 miljoen euro) brachten nieuwe aandelen naar de markt.

Sinds januari kende Brussel met Acacia Pharma, Eurocommercial en FNG drie beursgangen. Dalenys en Ablynx trokken de beursdeur achter zich dicht.