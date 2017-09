Drie lessen uit de financiële crisis

Het is vandaag exact tien jaar geleden dat de Britten in rijen stonden aan te schuiven aan de loketten van Northern Rock. De Britse bank had noodkredieten aangevraagd bij de Bank of England en spaarders vreesden dat ze hun spaargeld niet meer zouden krijgen. Welke lessen trekken we tien jaar later?